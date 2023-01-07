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متعاقدو الأساسي للحلبي: كرامة المعلّم ليست للبيع
محلي
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السبت 07 كانون الثاني 2023
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ردّت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي على المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، مشددة على أن “الاساتذة ليسوا هواة اضراب ولكن كرامة المعلم ليست للبيع”.

وقالت في بيان: “العام الدراسي الماضي أنقذ بتضحيات الاساتذة وخصوصا المتعاقدين والمستعان بهم وحتى اليوم، لم يحصلوا على بدل نقل والعقد الكامل للعام الماضي، وفوق 3 الاف استاذ لم تدفع لهم حوافز 90$ واساتذة اصحاب الاجازة المهنية والاجرائي ومستعان بهم حتى اليوم لم تصلهم مستحقات العام الماضي”.

ولفتت الى ان مضاعفة رواتب القطاع العام 3 رواتب وصلت لأساتذة الملاك فقط.

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