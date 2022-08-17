متفرغو “اللبنانية”: ننتظر إنصاف الجامعة ورفع موازنتها￼

حيت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، في بيان، لجنة الإدارة والعدل في المجلس النيابي، “على موقفها الواضح والحاسم لجهة التأكيد على حق الجامعة اللبنانية بعائدات ال PCR، وهي عائدات يتمنع رئيس شركة طيران الشرق الأوسط وتحالف ناهبي حقوق الجامعة اللبنانية عن تسديدها وبالتالي ضرب قرار ديوان المحاسبة عرض الحائط، وهو قرار قضى برد الحق إلى أصحابه”.
وإذ أملت الهيئة من لجنة الإدارة والعدل “متابعة المطالبة بحقوق الجامعة واستدعاء من يلزم حتى تحصيل هذه الحقوق، فإنها تنتظر من المجلس النيابي الموقر إنصاف الجامعة ورفع موازنتها بما يتناسب مع التغييرات الكبرى التي عصفت بالعملة الوطنية”.
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