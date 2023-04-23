متقاعدو قوى الامن: للاستفادة من عائدات محاضر السير وانشاء صندوق طبابة

وجه متقاعدو قوى الأمن الداخلي، كتابا مفتوحا إلى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، اعتبروا فيه ان “السلطة لا تريد أمنا ولا حماية وطن ولا حماية مؤسسات، فهم السياسيين كيف يديرون مصالحهم”، رافضين “السلفة الأخيرة للطبابة التي هي مجرد رقم لمدة ثلاثة أشهر، وقيمتها مائة وخمسون مليار ليرة، يعني 330 ألف دولار”.
وطالبوا ب”الاستفادة من محاضر السير وعائداتها، والموافقة على انشاء صندوق طبابة يشترك فيه كافة رجال قوى الأمن الداخلي والمتقاعدون عبر إقتطاع مبلغ شهري عن كل فرد حسب عدد أفراد الأسرة على أن تحدد القيمة من قبل لجنة خاصة وذلك لحين الانتهاء من هذه المشكلة”، مشددين على “ضرورة علاج كافة الأجهزة الأمنية ومتقاعديهم وعائلاتهم بما فيهم قوى الأمن الداخلي”.
وأمل المتقاعدون من المديرية العامة “التجاوب مع المطالب وأن تعود الأمور إلى ما كانت عليه”.
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