متى سيبدأ التوقيت الشتوي في لبنان؟￼

أصدر الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية مذكرة تحمل الرقم 115/م تتعلق بانتهاء العمل بالتوقيت الصيفي منتصف ليل 29 – 30 تشرين الاول المقبل. ونصت المذكرة على ما يلي:
“عملا بقرار مجلس الوزراء رقم (5 ) تاريخ 20/8/1998 بتقديم التوقيت المحلي ساعة واحدة خلال فصل الصيف اعتبارا من منتصف ليل آخر سبت أحد من شهر آذار ولغاية منتصف ليل آخر سبت أحد من شهر تشرين الاول من كل عام،
يذكر الأمين العام لمجلس الوزراء بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة اعتبارا من منتصف ليل 29 – 30/10/2022 تاريخ انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي”.
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