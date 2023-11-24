متى لبري: المشكلة ليست مسيحية – مسيحية

أشار عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب نزيه متى، إلى أن “المشكلة في لبنان ليست مسيحية – مسيحية بل المشكلة هي على طريقة ادارة البلد وبالتالي خلافنا مع التيار الوطني الحر هو خلاف سياسي”.
وفي حديثٍ تلفزيوني قال متى: “الرئيس نبيه بري ليس رئيساً للنواب بل دوره ان يدير مجلس النواب وليست من صلاحياته إقفال المجلس”.
وأضاف، “مصرّون على التمديد لقائد الجيش ورأينا سيكون واضحاً وصريحاً في حال دعا الرئيس بري لجلسة لمجلس النواب يكون مطروحاً فيها التمديد لقائد الجيش”.
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