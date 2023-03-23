متى يسمح الثنائي لفرنجية بسحب ترشيحه؟ (نداء الوطن)

كتبت “نداء الوطن”:
مقربون من مرشح حركة أمل وحزب الله سليمان فرنجية شككوا في إمكانية مضيه قدماً في ترشيحه، بحسب “نداء الوطن”. فاستياؤه من العقبات التي تعترض التوافق على شخصه جعله يتحدث عن احتمال العدول عن المشروع في حال لم تحدث حلحلة قريبة كي لا يبقى البلد رهينة التعطيل مجدداً. لكن قرار الإنسحاب لم يعد متوقفاً على شخصه طالما هو مرشح الثنائي الذي سارع إلى تبنيه قبل أن يعلنه بنفسه. ليست عملية سهلة أن يخرج السيد حسن نصر الله معلناً ترشيحه فينسحب هو قبل أن تبدأ المعركة. فرنجية ليس حراً في قراره متى تمّ تبني ترشيحه وهو متى انسحب عرّض مسيرته السياسية للخطر. أسوأ ما في وضع فرنجية أن عجزه عن إعلان ترشحه في الوقت الحاضر يساوي عجزه عن الإستمرار.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا