مجزرة اسرائيلية جديدة في مخيم جباليا.. مئات الضحايا

ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في غزة بعد قصفه مربعاً سكنياً في مخيم جباليا، مما أدى لاستشهاد وإصابة المئات.
وكشف الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة، أن عدد الضحايا في مجزرة جباليا قد يكون الأكبر وقد يناهز عدد ضحايا مذبحة المستشفى المعمداني إذ في حصيلة أولية، قالت وزارة الصحة إن عدد الشهداء وصل إلى 100 حتى اللحظة.قبل ان تعلن وزارة الداخلية في غزة ان: الجيش الاسرائيلي دمر حيا سكنيا وسط مخيم جباليا بشكل كامل والعدد الأولي لضحايا المجزرة يقدر بـ 400 بين شهيد وجريح، مضيفة: مخيم جباليا تعرض لقصف بـ 6 قنابل تزن كل واحدة طنا من المتفجرات.
وأكد الأهالي أن المكان الذي ألقى طيران الاحتلال صواريخ عليه من أكثر المناطق اكتظاظاً بالسكان في المخيم.
ونقلت الطواقم الطبية عشرات الشهداء والجرحى إلى المستشفى الإندونيسي وما زالت تعمل على نقل آخرين في ظل عمل طواقم الدفاع المدني على إزالة الأنقاض.
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