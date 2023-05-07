مجموعات الصيد البري: لإرجاع وصاية وزارة الزراعة على القطاع

عقد تجمع المجلس الأعلى لمجموعات الصيد البري في لبنان اجتماعه في صيدا في حضور عدد كبير من الصيادين المنضوين في التجمع، فحضر عن صيادي الجنوب:أبو بسام حمية، علي قبلاوي، ابو علي عسيلي، احمد حجازي، كما حضر عن صيادي بيروت حسن عيتاني، ابو عصام صبيدين، المهندس جهاد الشعار. وعن صيادي الجبل طلال شميط مع عدد كبير من صيادي لبنان، بالتزامن مع متابعة مباشرة من الامين العام عبود الأغا من الشمال وركان الأغا .
بعد تلاوة الفاتحة عن روح مدير مجموعة الصيد في الشمال محمد قلموني تناول المجتمعون الوضع الكارثي الذي حل بالصيد وعدم التزام وزارة البيئة القانون 580 صيد بري.
وطالب المجتمعون بتعديل قانون الصيد والطلب من مجلس النواب المباشرة بدراسة مسودة تعديل تتركز على سحب وصاية وزارة البيئة وارجاعها إلى وزارة الزراعة، كما طلبوا بافتتاح موسم الصيد 2023-2024 في شهر ايلول حتى شهر شباط.
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