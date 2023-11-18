مجهولون يطلقون قذيفتين على صيدليتين في بعلبك

أفاد مندوب “الوكالة الوطنية للإعلام”، أن مجهولين أقدموا منتصف ليل أمس على إطلاق قذيفتين صاروخيتين باتجاه صيدليتين في حي الشراونة عند مدخل بعلبك الشمالي، مما تسبب في حدوث أضرار جسيمة في الممتلكات.
وحضرت عناصر من القوى الأمنية وفتحت تحقيقا في الحادث.
أفاد مندوب “الوكالة الوطنية للإعلام”، أن مجهولين أقدموا منتصف ليل أمس على إطلاق قذيفتين صاروخيتين باتجاه صيدليتين في حي الشراونة عند مدخل بعلبك الشمالي، مما تسبب في حدوث أضرار جسيمة في الممتلكات.
وحضرت عناصر من القوى الأمنية وفتحت تحقيقا في الحادث.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا