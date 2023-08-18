محافظ بيروت يقفل مطعما بالشمع الأحمر لتسببه بحالات تسمم

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان أن “محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أصدر قراراً حمل الرقم 788/ب تاريخ 18 آب 2023 يتعلق بإقفال احد المطاعم في مدينة بيروت بالشمع الأحمر لتسببه بحالات تسمم غذائية لبعض المواطنين . وجاء فيه في نص القرار :
-بناء على كشف المراقبين الصحيين في مصلحة الصحة العامة.
-بناء على اقتراح مدير مصلحة الصحة العامة بالتكليف.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى : يقفل وتوضع الأختام على مطعم ” جهاد، الكائن في العقار رقم ١٦٦٥ من منطقة المزرعة العقارية – طريق الجديدة ، بسبب مخالفته للانظمة الصحية وعدم التزامه بالمعايير الصحية المطلوبة و التسبب بحالات تسمم غذائية لبعض المواطنين الأمر الذي يهدد السلامة العامة.
المادة الثانية : تكلف مصلحة الصحة العامة بمؤازرة من شرطة بيروت تنفيذ هذا القرار.
المادة الثالثة : ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة” .
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