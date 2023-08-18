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محافظ بيروت يقفل مطعما بالشمع الأحمر لتسببه بحالات تسمم
محلي
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الجمعة 18 آب 2023
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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان أن “محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أصدر قراراً حمل الرقم 788/ب تاريخ 18 آب 2023 يتعلق بإقفال احد المطاعم في مدينة بيروت بالشمع الأحمر لتسببه بحالات تسمم غذائية لبعض المواطنين . وجاء فيه في نص القرار :

-بناء على كشف المراقبين الصحيين في مصلحة الصحة العامة.

-بناء على اقتراح مدير مصلحة الصحة العامة بالتكليف.

يقرر ما يلي :

المادة الأولى : يقفل وتوضع الأختام على مطعم ” جهاد، الكائن في العقار رقم ١٦٦٥ من منطقة المزرعة العقارية – طريق الجديدة ، بسبب مخالفته للانظمة الصحية وعدم التزامه بالمعايير الصحية المطلوبة و التسبب بحالات تسمم غذائية لبعض المواطنين الأمر الذي يهدد السلامة العامة.

المادة الثانية : تكلف مصلحة الصحة العامة بمؤازرة من شرطة بيروت تنفيذ هذا القرار.

المادة الثالثة : ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة” .

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