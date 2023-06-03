محامي نادين نسيب نجيم يصدر بيانا توضيحيا بشأن طلاقها من هادي الأسمر وحضانة طفليهما

صدر عن مكتب الدكتور أنطونيو فرح للاستشارات القانونية قبل قليل توضيح عن موكلته الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم جاء فيه انها اصبحت طليقة لهادي الاسمر في 199-10-2011 بحكمة المحكمة وتم تنفيذه أصولا لدى دوائر الاحوال الشخصية وهي عادت مسجلة ضمن قيد أهلها.
كما ان نادين قد حصلت على حق حراسة وحضانة ولديها هيفن وجيوفاني منفردة بصفتها والدتهما من المحكمة الاستئنافية المارونية بموجب حكم صادر في تاريخ 21-12-2022.
وختم المحامي الدكتور أنطونيو فرح البيان بعيارة :” نختم قولا بأن “للحق ألف جولة وجولة”
المصدر: الفن
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