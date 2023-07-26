محاولة أخيرة للودريان قبل انهاء مهمته وتوليه أخرى (الديار)

كتبت “الديار”:
ذكرت مصادر الرئيس برّي أن اللقاء مع لودريان بعد ظهر امس الى بيروت، في جولة ثانية على المسؤولين والمعنيين بالملف الرئاسي، كان جيداً، ويمكن القول إن كوة قد فُتحت في جدار الملف الرئاسي.
وفي هذا الاطار، علم بأنّ لودريان اتى ليجسّ النبض من جديد، مع انه يعلم مسبقاً بالنتيجة، لكنه بدا كمن يحاول للمرة الاخيرة قبل ان يسارع الى رفع العشرة وإنهاء مهمته الشاقة بأقل الخسائر، خصوصاً انه بصدّد تولي مهمة ديبلوماسية جديدة في ايلول، وهذا هو المهم بالنسبة للمسؤول الفرنسي، لانه لم يحمل معه اي مؤشرات خارجية ايجابية من اللقاء الخماسي، بل طرح الخيار الثالث كحل توافقي، من دون ان يلقى بعد رداً ايجابياً ما دام كل فريق متمسّكا بمرشحه.
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