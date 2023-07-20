“محاولة دمج النازحين مخالفة للقانون”… علامة: لنزع صفة النازح عن هؤلاء

قال رئيس لجنة الخارجية والمغتربين النائب فادي علامة إن “لبنان سيعمل بشكل جدي لتأمين عودة طوعية وآمنة للنازحين السوريين إلى بلادهم”.
وأشار علامة في تصريح له عقب جلسة للجنة الخارجية في مجلس النواب إلى أن “اللجنة لاحظت تجاهل الدول الغربية وتقاعس المنظمات الدولية ومحاولة دمج النازحين السوريين في المجتمع اللبناني ما يخالف القوانين”.
وشدد علامة على “ضرورة تطبيق القانون اللبناني الذي ينص على النزوح ونزع صفة النازح عن الذين يذهبون إلى سوريا ويعودون إلى لبنان”.
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