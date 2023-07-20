موقع البرامج
نشرات الأخبار
“محاولة دمج النازحين مخالفة للقانون”… علامة: لنزع صفة النازح عن هؤلاء
محلي
|
الخميس 20 تموز 2023
Post Views: 188

قال رئيس لجنة الخارجية والمغتربين النائب فادي علامة إن “لبنان سيعمل بشكل جدي لتأمين عودة طوعية وآمنة للنازحين السوريين إلى بلادهم”.

وأشار علامة في تصريح له عقب جلسة للجنة الخارجية في مجلس النواب إلى أن “اللجنة لاحظت تجاهل الدول الغربية وتقاعس المنظمات الدولية ومحاولة دمج النازحين السوريين في المجتمع اللبناني ما يخالف القوانين”.

وشدد علامة على “ضرورة تطبيق القانون اللبناني الذي ينص على النزوح ونزع صفة النازح عن الذين يذهبون إلى سوريا ويعودون إلى لبنان”.

الملفات
الاكثر قراءة
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com