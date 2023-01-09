محاولة سرقة تمثال رمسيس الثاني في مصر

تمكن حراس المنطقة الأثرية بالمحجر القديم بمدينة أسوان، من ضبط أشخاص أثناء قيامهم بالحفر بجوار تمثال رمسيس الثاني لمحاولة سرقته.
وقال الدكتور عبد المنعم سعيد المشرف العام على السياحة والآثار بأسوان أنه تلقى بلاغا من حراس المنطقة الأثرية في المحجر القديم بمدينة أسوان، إنهم أثناء مرورهم على المنطقة وجدوا أشخاصا يقوموا بالحفر والتنقل بجوار تمثال رمسيس الثاني.حسبما نقلت “وكالة روسيا اليوم”.
وجرى التحفظ على المتهمين وإخطار شرطة السياحة والآثار، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.
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