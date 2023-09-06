محرز يحتفل بزواجه من تايلور وارد للمرة الثانية (صور)

احتفل النجم الجزائري رياض محرز بزواجه من عارضة الأزياء البريطانية تايلور وارد، للمرة الثانية حسب تقارير صحفية إنجليزية.
وأكدت صحيفة “ذا صن” الثلاثاء، بأن محرز أقام حفل زفافه من تايلور، بأحد فنادق 5 نجوم بالعاصمة الانجليزية لندن، بحضور أصدقائه المقربين وعائلته.
وأشارت الصحيفة الانجليزية الشهيرة إلى أن محرز وتايلور، تزوجا للمرة الثانية، بعد الأولى التي كانت على الطريقة الاسلامية في شهر يناير الفائت.
ولفتت أن لاعب منتخب “الخضر” والعارضة البريطانية، سيحتفيان بزواجهما أيضا للمرة الثالثة، وذلك خلال السنة القادمة 2024.
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