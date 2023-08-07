محفوض: اجتماع لجنة التربية النيابية المقبل سيحسم الأمر

أشار نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض في حديث إذاعي إلى أن القانون يفرض على المدارس دفع ما عليها بالليرة اللبنانية وعلى سعر صرف الـ1500، لافتًا إلى ضرورة تعديل الرواتب القانونية، لمعالجة موضوع قيمة الرواتب الضئيلة وتأخر المصارف في الدفع، وإلى ضرورة صرف المنحة التي اقرّتها الحكومة، موضحًا أن على الاجتماع المقبل للجنة التربية النيابية أن يحسم موضوع تغذية صندوق التقاعد، والمنحة السنوية وإقرارها بقانون معجل مكرر لإعادة الاعتبار للمعلمين، قبل الذهاب لخيار الاعتصام أمام مجلس النواب ومجلس الوزراء في حال التلكؤ عن البت بهذا الامر، موضحًا أن جمعية المعلمين المتقاعدين تساهم في تنظيم عملهم بالتعاون مع النقابة للضغط باتجاه تحصيل حقوقهم.
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