محفوظ: لطالما كانت خوري مدافعة عن حرية الاعلام وحرية لبنان

نعى رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ الإعلامية جيزيل خوري، وقال في بيان: “بغياب جيزيل خوري، تخسر الصحافة اللبنانية والعربية علما كبيرا من أعلام الإعلام. لطالما كانت خوري مدافعة عن حرية الإعلام وحرية لبنان، وكانت مثال الصوت الصارخ جدا من أجل الحرية أولا وأخيرا”.
ولفت إلى أن “إنجازاتها الإعلامية ستبقى العلامة فارقة في مسيرتها المهنية والوطنية والإنسانية”، وقال: “هذه الإعلامية الحالمة والمناضلة، ستبقى نموذجا يحتذى في مجال الصحافة”.
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