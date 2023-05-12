محكمة الاستئناف ردت الطعن بقرار موضوع الظهور الإعلامي للمحامين

أفادت مندوبة” الوكالة الوطنية للاعلام” ان محكمة الاستئناف في بيروت الناظرة في القضايا النقابية برئاسة القاضي أيمن عويدات، ردّت الاستئنافَين المقدمَين طعناً بقرار مجلس نقابة المحامين المتصل بتعديلات في موضوع الظهور الإعلامي للمحامين.
أفادت مندوبة” الوكالة الوطنية للاعلام” ان محكمة الاستئناف في بيروت الناظرة في القضايا النقابية برئاسة القاضي أيمن عويدات، ردّت الاستئنافَين المقدمَين طعناً بقرار مجلس نقابة المحامين المتصل بتعديلات في موضوع الظهور الإعلامي للمحامين.
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