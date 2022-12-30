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محلل سياسي قريب من ميقاتي: هذا ما سيفعله بالنسبة للجلسات …وسجال على الهواء
نبض بيروت
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الجمعة 30 كانون الأول 2022
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نبض بيروت مع الكاتب والمحلل السياسي سمير الحسن

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