محمد رعد: لا نريد رئيسًا يطعن بالمقاومة التي حققت المجد للبنان

صرّح النائب محمد رعد قائلاً إن “الرئيس الذي نريده لا يطعن المقاومة التي حققت المجد للبنان، وقد حققت النصر والفخر للبنان ولكل العالم العربي والإسلامي، ومع ذلك نحن في الداخل نُمارس كل الأساليب الهادئة التي يمكن أن نتفاهم مع الآخرين من أجل أن نحقق مصلحة البلد، لكن الآخر صاير متوتر ما منعرف ليه”.
وأكد رعد في حفل تأبيني في بلدة قناريت “التزام حزب الله باتفاق الطائف، ولا ندعو إلى صيغة سياسية جديدة وحاجي تشوشوا حالكن وتشوشوا العالم وتكذبوا عليها وتحرضوها ضدنا”.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا