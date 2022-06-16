محمد رمضان يخسر الملايين دفعة واحدة ويرد بفيديو مفاجئ

شارك الفنان المصري، محمد رمضان، المتابعين عبر حسابه في موقع انستغرام بفيديو ظهر فيه داخل طائرة خاصة والى جانبه شقيقه، الذي ظهر وهو يعُد كميّة من الأموال، معلقًا على الفيديو بالقول: “هواية أخويا المفضلة”.
وأثار الفيديو الجدل بين صفوف المتابعين والذي جاء في رد غير مباشر من محمد رمضان على القرار الذي طاله في الساعات الماضية بعدما قضت الدائرة التجارية بمحكمة الجيزة الابتدائية في جلستها المُنعقدة بتاريخ ٧ يونيو ٢٠٢٢ بإلزام محمد رمضان برد كافة المبالغ التي تقاضاها من شبكة قنوات MBC والبالغ قدرها ١٣ مليون جنيه مصري تقريبًا بالإضافة إلى العائد القانوني منذ عام ٢٠١٩ بواقع ٥% وحتى تمام السداد، وذلك نتيجة إخلاله بالعقد المبرم مع المجموعة للقيام بأداء أعمال ومسلسلات تلفزيونية لتذاع حصرياً على مجموعه قنوات MBC.
كما اشار المُستشار ثروت عبد الشهيد محام شبكة قنوات MBC في بيان رسمي، إنه بصدد دراسة الحكم لمطالبة محمد رمضان بالتعويضات اللازمة التي لن تقل عن ١٠٠ مليون جنيه.
المصدر: بصراحة
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