محمد رمضان يستفز الجمهور مجدداً بأمواله!! وهذه الصورة التي حذفها!

”فيسبوك” صورة له من داخل الطائرة وبجانبه حزمة من الدولارات، الأمر الذي استفز بعض متابعيه ووجهوا له حملة هجوم حادة.
ولم يرد محمد رمضان على الانتقادات التي تعرض لها، ولكنه تراجع عن الصورة وقرر حذفها وإعادة نشرها بعد تعديلها وغلق الكادر على الدولارات حتى لا تظهر بشكل كبير، واستنكر البعض تصرفه، إذ علق أحد المتابعين، قائلا: “مش حلوة صورة الدولارات، ده رزقك بس بلاش تستفز الناس، أنت أكبر من الفلوس بلاش تتباهى ربنا يوفقك”.
بينما مازحه البعض بعد حذفه صورته مع الدولارات، وعلق أحد المتابعين، قائلا: “الدولارات فين يا نجم؟”، وعلقت إحدى المتابعات: “كان فيه شنطة مليانة دولارات راحت فين؟”.
وعلى جانب آخر، يعيش محمد رمضان حالة من النشاط على المستوى الفني، حيث طرح مؤخراً فيلم “هارلي بعد نجاحه في مسلسل “جعفر العمدة” والذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، وحقق نجاحًا هائلًا وتصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي، وضم العديد من الفنانين، أبرزهم منة فضالي وهالة صدقي ومي كساب وإيمان العاصي وزينة ومنذر رياحنة وأحمد داش وطارق النهري ولبنى ونس وغيرهم ومن إخراج وتأليف محمد سامي، بينما يستعد للانتهاء من تصوير فيلمه الجديد “ع الزيرو” مع النجمة نيللي كريم ليعرض في موسم عيد الأضحى المقبل.
المصدر: بتجرد
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