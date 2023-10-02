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محمد شمس الدين بالأرقام: من يقول بالحاجة لـ 40 الف جندي لضبط الحدود لا يريد ضبطها، وهذه هي الحقيقة
نبض بيروت
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الإثنين 02 تشرين الأول 2023
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نبض بيروت مع باحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين

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