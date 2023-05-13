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محمد شمس الدين يفضح حقيقة الارقام: هذه هي اعداد المسيحيين في لبنان!
نبض بيروت
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السبت 13 أيار 2023
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نبض بيروت مع محمد شمس الدين

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