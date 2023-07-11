مخاطر «القنابل العنقودية» في الحرب الأوكرانية (الجمهورية)

المصدر: الجمهورية
رغم الاعتراض الدولي والتنديد الروسي، قرّرت واشنطن إمداد كييف بذخائر عنقودية محرمة دوليا، وبذلك دخلت الحرب الأوكرانية منحى جديدا رغم تقديم كييف تعهدات مكتوبة بعدم استخدامها في المناطق المأهولة بالسكان.
وفق تقديرات خبراء تحدثوا لموقع «سكاي نيوز عربية»، فإن تلك القنابل قد تغيّر مسار الحرب، ولجوء الغرب إليها جاء بعد فشله في استنزاف روسيا عسكرياً وإخفاق الهجوم المضاد الأوكراني.
وأعرب التحالف الدولي لحظر الذخائر العنقودية، عن صدمته من قرار واشنطن.
وقال بول هانون، نائب رئيس التحالف: القرار يسهم في خسائر فادحة في الأرواح بين المدنيين الأوكرانيين، سواء فور استخدام تلك الذخائر أو بعد سنوات عديدة.
وعلى الدول الأطراف في اتفاقية الذخائر العنقودية أن تعارض أي نقل أو استخدام لهذه الأسلحة.
ونطالب أطراف النزاع بعدم استخدام هذه الأسلحة، لضررها المتوقع على المدنيين.
وتلتزم 123 دولة باتفاقية حظر تلك الأسلحة التي تمنع استخدامها أو إنتاجها أو نقلها أوتخزينها، لكن الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا ليست أطرافاً في الإتفاقية، إلى جانب 71 دولة أخرى. ويُعد استخدام هذه الذخائر لمهاجمة قوات العدو أو مركباته عملاً غير قانوني بموجب القانون الدولي، كما أن ضرب المدنيين بها يرقى إلى جريمة حرب، وفقاً لمنظمة «هيومن رايتس ووتش».
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