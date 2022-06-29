موقع البرامج
نشرات الأخبار
مداهمة فرن في طرابلس… وهذا ما ضُبط!
محلي
|
الأربعاء 29 حزيران 2022
Post Views: 242

داهمت وزارة الاقتصاد، بمؤازرة دورية من الامن العام اكبر الافران في منطقة الزاهرية – طرابلس صباح اليوم الأربعاء.

واثناء المداهمة تم ضبط 27 طن من الطحين وعلم انه تم توقيف شقيق صاحب الفرن وهو قيد التحقيق.

وسُطّر محضر ضبط للنيابة العامة

الملفات
الاكثر قراءة
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com