مداهمة فرن في طرابلس… وهذا ما ضُبط!

داهمت وزارة الاقتصاد، بمؤازرة دورية من الامن العام اكبر الافران في منطقة الزاهرية – طرابلس صباح اليوم الأربعاء.
واثناء المداهمة تم ضبط 27 طن من الطحين وعلم انه تم توقيف شقيق صاحب الفرن وهو قيد التحقيق.
وسُطّر محضر ضبط للنيابة العامة
داهمت وزارة الاقتصاد، بمؤازرة دورية من الامن العام اكبر الافران في منطقة الزاهرية – طرابلس صباح اليوم الأربعاء.
واثناء المداهمة تم ضبط 27 طن من الطحين وعلم انه تم توقيف شقيق صاحب الفرن وهو قيد التحقيق.
وسُطّر محضر ضبط للنيابة العامة
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