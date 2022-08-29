مدير عام الشؤون يبحث مع اتحاد بلديات بعلبك في تداعيات النزوح السوري

زار المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية القاضي عبدالله أحمد مركز إتحاد بلديات بعلبك، والتقى رئيس الاتحاد شفيق قاسم شحادة ورؤساء بلديات الاتحاد، في حضور النائب ينال صلح، ومسؤول الخدمات الرعائية حسين عبد الكريم النمر.
وبحث المجتمعون في “الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، والضغط الناجم عن وجود النازحين السوريين في بلدات الاتحاد وانعكاسه على المجتمع المضيف”.
وعرض أحمد “خطط الوزارة والتقديمات الاجتماعية وبرنامج الأسر الأكثر فقراً، وبطاقة أمان وبرنامج الأغذية العالمية”.
شحادة
وبدوره رحب شحادة بالمدير العام، وأبدى “كل الحرص على التعاون من أجل تقديم خدمة أفضل لذوي الحاجات الخاصة”، مؤكداً “ضرورة الوقوف إلى جانب أهل هذه المنطقة لا سيما الأسر المتعففة”.
صلح
واعتبر النائب صلح أنه “من الصعب البحث في كل المشاكل خلال جلسة واحدة، لذا لا بد من إبقاء التواصل قائما، واعتبار مجلس الاتحاد والحاضرين لجنة متابعة”.
وفي ختام الزيارة قدم شحادة للمدير العام أحمد مجسما لأعمدة قلعة بعلبك، “عربون تقدير لحرصه ومتابعته”.
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