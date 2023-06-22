مدير عام وزارة التربية يدق ناقوس الخطر: نطالب بالدعم

رعى وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحلبي ممثلا بالمدير العام للتربية عماد الأشقر، حفل جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في صيدا لتخريج الدفعة 87 من طلاب المرحلة الثانوية 2023، وقال:
“شرفني معالي وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي فكلفني تمثيله في هذا الإحتفال التربوي الجميل، كما كلفني أن انقل إليكم تحياته ومباركته للمتخرجين الجدد متمنيا لهم جميعا النجاح في اختيار طريق المستقبل الذي يليق بكل منهم، وقد اعتذر معالي الوزير عن عدم تمكنه من الحضور شخصيا لارتباطه بمناسبة عائلية، لكنه يوجه تحية محبة وتقدير إلى جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في صيدا ويخص رئيسها الأستاذ فايز البزري بالتقدير والتهنئة متمنيا لكم وللمتخرجين ولأهالي صيدا وفعالياتها دوام النجاح والتألق والفرح في الإنجاز”.
أضاف: “لا شيء يعيد الفرح إلى القلوب والإبتسامات إلى الوجوه، سوى الفرح بنجاح الأبناء والبنات. ومهما قيل عن الشهادات الرسمية، ومهما كانت الحاجة ملحة إلى تطويرها وتحديث وسائل التقييم عبر ورشة تطوير المناهج التربوية القائمة راهنا، فإنها تبقى عنصر فخر واعتزاز للمتعلمين والأهل والأساتذة وللمجتمع بأسره. ومن أجل هذا التراث التربوي والفكري والثقافي الذي شكل علامة فارقة لثانوية المقاصد في صيدا ، والذي يحفز التلامذة ويستنفر الأهل لبذل الجهد والسهر والعناية، ويشحذ همم المربين للعطاء اللامتناهي، جئت أشارككم اليوم فرح الحصاد، ونشوة الإنتصار على كل المعوقات والأزمات والنكبات والإخفاقات التي تتحكم بالوطن وبالمواطنين ولا ترحم المؤسسات التربوية وأركان العائلة التربوية بكل مكوناتها”.
وتابع: “يحلو لنا في هذه المدينة الشامخة بأهلها وسكانها ومحبيها، أن نحتفل بأغلى ما لدينا عنيت أبناءنا وبناتنا الذين نراهن عليهم وحدهم فقط من اجل إحداث التغيير المنشود للمستقبل. أقول ذلك لكي أشير إلى التطوير الإجتماعي والثقافي والإقتصادي والسياسي والوطني الذي نتج عن توجه أجيالنا نحو التعليم الجيد، والتعلم المستمر، وتحسين أداء المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة.”
وقال: “لقد راهن أهل هذه المنطقة العزيزة على العلم سبيلا لتحسين الحياة وبناء المستقبل، وقد كسبوا الرهان، لأنهم حرصوا على العناية بالتعليم والثقافة في آن، وسهروا على صون المدرسة الرسمية والمدرسة الخاصة، والجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة، لأن ثروتنا الوطنية الخالصة التي لا يزاحمنا عليها أحد، هي في أبناء هذا الوطن، أي أنتم أيها المتخرجون الذين نحتفل بنجاحكم اليوم، فكونوا على قدر الآمال المعقودة عليكم، وثابروا على سلوك درب النجاح في تخصصاتكم الجامعية والمهنية، واعتمدوا طريق الصدق والشهامة وحب الوطن، وكونوا أوفياء لأهاليكم ولأساتذتكم، وانهلوا من معين القيم التي صنعت الإرث الحضاري لهذه المنطقة الحبيبة”.
اضاف: “أنتم أبطال هذا النجاح، الذين بتضحياتكم حافظتم على استمرارية النظام التربوي في عام دراسي حافل بالصعوبات، وأنتم الذين نناضل معكم ونتعاون لإجراء الإمتحانات الرسمية، ونطلب الدعم من الداخل والخارج لتأمين المقومات المالية اللازمة للإنطلاق بالعام الدراسي الجديد، لأننا مؤمنون بأن التربية هي الأساس وهي المستقبل وهي القدرة على النهوض العام.”
وتابع: “لذا نتابع مساعينا لتوفير كل مقومات العودة إلى المدارس بكل تفاصيلها ومتطلباتها، لأن التربية لا تنتظر الظروف، بل هي تتحدى الظروف لأنها حق للجميع ونحن مع حصول جميع الأولاد الموجودين في لبنان على حقهم في التعليم الجيد”.
وقال: “أود في هذا اللقاء اليوم أن أتوجه بتحية التقدير والمحبة إلى جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في صيدا ورئيسها الأستاذ فايز البزري، على مبادرتها الكريمة، بتنظيم هذا الإحتفال الذي يجمع المتعلمين الذين نجحوا في عامهم الدراسي ويستعدون للإمتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة، وآمل أن تستمر الجمعية في خطها التصاعدي، ومراكمة النجاحات، والإهتمام بكل ما يرفع أداء التربية، عبر تشجيع المتعلمين على بذل الجهد وتحقيق النجاح والتفوق.”
اضاف: “ما هذا اللقاء سوى مساحة من الفرح والإعتزاز بتلامذتنا الذين قطعوا شوطا مهما في مسيرتهم التربوية، وانتقلوا إلى مرحلة التخصص لكي يسهموا في بناء ذواتهم، ويحققوا أحلامهم بمستقبل يليق بهم. إننا نتشارك الفرح مع التلامذة المكرمين وأساتذتهم ومديري مدارسهم وأهاليهم، ونهنئ بعضنا بعضا بهذا الحصاد الوفير”.
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