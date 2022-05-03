موقع البرامج
نشرات الأخبار
مذكرة باقفال الادارات العامة لمناسبة عيد الفطر
محلي
|
الثلاثاء 03 أيار 2022
Post Views: 791

أصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مذكرة ادارية حملت الرقم 10/2022، أعلن فيها اقفال جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، لمناسبة عيد الفطر، وجاء فيها: “استنادا للمرسوم الرقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته، الرامي الى تعيين الأعياد والمناسبات الرسمية، ولمناسبة عيد الفطر السعيد تقفل جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات في اليومين الأول والثاني من أيام العيد، وفق إعلان دار الفتوى للأول من شوال (أول أيام عيد الفطر) وإعلان المجلس الشيعي الأعلى للأول منه. وفي حال تطابق توقيت وقوع العيد في اليوم عينه، يكون الاقفال يومين فقط”.

الملفات
الاكثر قراءة
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com