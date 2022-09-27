مذكرة من الابيض بتحديث التوصيات حول فترة العزل والحجر المتعلقة بكوفيد 19

أصدر وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض مذكرة تتعلق بتحديث التوصيات حول فترة العزل والحجر المتعلقة بكوفيد 19، وذلك استنادا لآخر التوصيات العلمية وبناء على توصيات منظمة الصحة العالمية ورأي اللجنة الوطنية للأمراض الانتقالية.
أصدر وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض مذكرة تتعلق بتحديث التوصيات حول فترة العزل والحجر المتعلقة بكوفيد 19، وذلك استنادا لآخر التوصيات العلمية وبناء على توصيات منظمة الصحة العالمية ورأي اللجنة الوطنية للأمراض الانتقالية.
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