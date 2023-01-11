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مراسل الـOTV: قتيل من الجنسية السورية طعنا بالسكين خلال اشكال في منطقة سن الفيل حي الدوامرة
محلي
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الأربعاء 11 كانون الثاني 2023
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مراسل الـOTV: قتيل من الجنسية السورية طعنا بالسكين خلال اشكال في منطقة سن الفيل حي الدوامرة

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