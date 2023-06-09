مرسوم الترقيات العسكرية والامنية.. ميقاتي يوضح

صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الاتي:
“توضيحا لما يتم تداوله من مواقف منسوبة الى دولة رئيس الحكومة بشأن مرسوم الترقيات العسكرية والامنية، وينسب تارة الى اوساط رئيس الحكومة وطورا الى اوساط مطلعة، نفيد بأن موقف دولة رئيس الحكومة من الموضوع يصدر بعد التشاور مع المعنيين بما يعود بالفائدة المرجوة على الاسلاك العسكرية، وكل ما يقال خلاف ذلك هو من باب التكهنات او التسريبات او التمنيات التي يسعى البعض لاسقاطها على موقف رئيس الحكومة. فاقتضى التوضيح.
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