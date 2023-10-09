مروان شربل: الحزب قصف بالأمس ليبرهن تضامنه مع حماس

أكّد الوزير السابق مروان شربل أن ما شهدناه على الحدود بين لبنان وإسرائيل لم يتعدّ الخط الأزرق، إنما القصف جرى داخل الأراضي التي يعتبرها حزب الله محتلّة. وأشار شربل إلى أن حزب الله قصف بالأمس ليبرهن تضامنه مع حماس.
وطمأن شربل أنه لن يكون هناك حرب بين لبنان وإسرائيل لسببين، الأوّل هو الغاز الموجود في حقل كاريش والحفر الذي تجريه توتال في حقل قانا، والثاني يعود لوجود مليوني سوري على الأراضي اللبنانية وإذا وقعت الحرب فستفتح الأجواء على طول البحر للهجرة باتجاه أوروبا وهذا ما لا يريده المجتمع الدولي.
ورأى شربل أن المواجهات ستبقى محصورة في الداخل الفلسطيني، لافتًا إلى أن الحديث عن وقف إطلاق النار سيطول بما ان فلسطين اليوم تثبت أنها قادرة على المواجهة.
واعتبر شربل أن العامل الإيجابي في الحرب بين حماس وإسرائيل هو التأكيد لداعمي إسرائيل أن الشعب الفلسطيني موجود، لافتًا إلى أن التداعيات السياسية للحرب الدائرة هى باتجاه الاعتراف بدولة فلسطين وهو الشرط الذي وضعته السعوديّة للتطبيع مع إسرائيل.
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