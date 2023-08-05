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مروان شربل بلهجة عالية: لسنا مكسر عصا تجاه الفلسطينيين او غيرهم… وهذه اسباب التحذيرات العربية!
نبض بيروت
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السبت 05 آب 2023
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نبض بيروت مع العميد مروان شربل

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