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مروان شربل بمعطيات صادمة: بهيدي الحال ما حدا رح يهدي الدولار، الدم للركب ولبنان سيكون تكساس القديمة!
نبض بيروت
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الخميس 04 أيار 2023
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نبض بيروت مع العميد مروان شربل

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