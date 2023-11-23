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مروان شربل في معلومات مهمة: اميركا وايران تتحاوران تحت الطاولة، ومن يتسلّم الجيش اذا انتُخب عون؟
نبض بيروت
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الخميس 23 تشرين الثاني 2023
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نبض بيروت مع وزير الداخلية السابق العميد مروان شربل

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