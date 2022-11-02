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مروان شربل يطلق مواقف عالية السقف: هذا ما ثبّته ميشال عون الاحد وهذا موقفي اذا طرح اسمي رئاسيا!
حوار اليوم
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الأربعاء 02 تشرين الثاني 2022
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حوار اليوم مع الوزير السابق مروان شربل

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