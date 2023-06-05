مروان شربل: 65% من الآليات العسكرية معطّلة ولا إصلاحات

تعليقًا على ما جرى في زحلة السبت الماضي حيث تزامنت هزة أرضية مع تفجير في المقالع والإعلان عن مخالفات تجري في الفوالق الزلزالية، أكّد الوزير السابق مروان شربل أنّ رخص المرامل والكسارات والمقالع تعطى من قبل وزارة البيئة وتبلغ وزارة الداخلية بذلك، مشيرًا إلى ان هناك الكثير من المقالع والكسارات تابعة لجهات سياسية بل وان المخالفات تتم بغطاء سياسي وان الرخص التي تعطى في اطار المحاصصة غالبًا ما تكون مخالفة.
ولفت شربل في حديث إذاعي إلى ان هناك مؤسسة تدرس الفوالق الزلزالية، معتبرًا أنه يجب الاستعانة بفريق أجنبي.
واعتبر شربل أن العسكري ليس هو المسؤول عن مراقبة ومحاسبة المخالفين بل من أعطى الرخص هو المسؤول ويجب محاسبته.
ووصف شربل وضع القوى الامنية بالمأساوي، مشيرًا إلى أن 65% من الآليات معطّلة ولا إصلاحات، مضيفًا إن راتب العسكري اليوم لا يكفيه.
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