مروج مخدرات ينشط على الأوتوستراد الممتد من البوار إلى نهر إبراهيم￼

نتيجة الجهود اليومية والمستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج وتعاطي المخدرات، توافرت معلومات لهذه الشعبة حول نشاط مروج على طول الأوتوستراد الممتد من البوار باتجاه نهر إبراهيم على متن سيارة نوع “BMW” لون أسود تحمل لوحة تسجيل أجنبية.
وعلى أثر ذلك، ومن خلال الإستقصاءات والتحريات التي قامت بها القطعات المختصة، توصلت إلى تحديد هوية صاحب ومستخدم المركبة الآلية، ويدعى: م. س. (مواليد عام 1993، لبناني).
وبناء عليه، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجده ومراقبته تمهيدًا لتوقيفه بالجرم المشهود.
وبتاريخ 26-7-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة نهر إبراهيم أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن السيارة المذكورة. كذلك، ألقت القبض على أحد زبائنه الذي كان على متن سيارة نوع “تويوتا”، ويدعى: ش. ك. (مواليد عام 1968، لبناني) يوجد بحقه خلاصة حكم بجرم قطع أشجار.
كما أنه وبتفتيش المروج وسيارته تم ضبط: /147,5/ غ من مادة الكوكايين مقسمة ومعدة للترويج داخل /70/ مظروفًا و/3/ علب بلاستيكية، هاتف خلوي عدد /2/، ومبالغ مالية.
وبالتحقيق معهما، إعترف (م. س.) بأنه ينشط بعمليات ترويج المخدرات لعدد كبير من الزبائن على مسلكي الأوتوستراد الممتد من البوار إلى نهر إبراهيم على متن السيارة التي جرى ضبطها. كما اعترف الثاني بتعاطي المخدرات والإستحصال عليها من الأول.
وقد أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء.
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