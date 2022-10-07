مسؤول أمريكي رفيع: بايدن بلا مقدمات فاجأنا بتصريحه عن بوتين والسلاح النووي￼

قال مسؤول رفيع بالإدارة الأمريكية إن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول التهديد النووي الروسي فاجأت مسؤولين آخرين من مختلف القطاعات.
ونقلت شبكة “سي إن إن” عن المسؤول المذكور قوله إنه “لا توجد مؤشرات واضحة على تصعيد التهديد من روسيا”، لافتا في السياق إلى “أن لغة الرئيس بايدن التي أدلى بها في حفل لجمع التبرعات أخذت مسؤولين آخرين من مختلف قطاعات الحكومة على حين غرة”.
ونقل عن المسؤول الأمريكي الرفيع قوله أيضا: “لم يتم اكتشاف أي شيء يعكس تصعيدا”.
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي كان صرح قائلا إن نظيره الروسي، فلاديمير بوتين “لم يكن يمزح عندما أطلق تهديدات باستخدام أسلحة نووية”، مشيرا إلى أنه “يعرف جيدا بوتين إلى حد ما”.
وفي نفس التصريح قال بايدن: “بوتين لا يمزح عندما يتحدث عن الاستخدام المحتمل لأسلحة نووية تكتيكية أو أسلحة بيولوجية أو كيميائية”.
وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: “للمرة الأولى منذ أزمة الصواريخ الكوبية في الستينيات، لدينا تهديد مباشر باستخدام سلاح نووي إذا استمرت الأمور في الاتجاه الذي تسير فيه”، وأكد في ذات الوقت أنه سيواصل دعم أوكرانيا.
المصدر: سي إن إن
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