مسؤول العمل الجماهيري في “حماس”: العدوان سيفشل وغزة قدمت نموذجا في المقاومة

ألقى مسؤول العمل الجماهيري في حركة “حماس” في لبنان رأفت مرة، بدعوة من أهالي بلدة القرعون في البقاع الغربي، محاضرة في مسجد البلدة، بحضور المسؤول السياسي للحركة في البقاع محمود بركة، عدد من المشايخ والعلماء والفاعليات واهالي البلدة.
وبعد تقديم الشيخ منير رقية الذي عبر عن تضامن البلدة مع القضية الفلسطينية ودعمهم للمقاومة ومساندتهم لقطاع غزة، استعرض مرة الأسباب التي دفعت حركة “حماس” لتنفيذ عملية (طوفان الأقصى) والظروف السياسية المحيطة، وقال: “إن هذه العملية أحدثت زلزالا داخل المجتمع الإسرائيلي وجددت حضور القضية الفلسطينية على مستوى العالم، وعززت الثقة بمشروع المقاومة والتحرير”.
واعتبر مرة ان “الإرهاب الإسرائيلي هو لاستهداف المدنيين ومحاولة لاستعادة الثقة التي لن تتحقق بفعل مقاومتنا الباسلة وصمود شعبنا البطولي”.
بر الياس
ونظم العمل الجماهيري لقاء شعبيا في بلدة بر الياس في البقاع الاوسط في منزل والد الشهيد عبد الله البقاعي، بحضور شخصيات وفاعليات ومشايخ من المنطقة وأعضاء قيادة حماس في البقاع أبو محمد ناظم، محمود بركة وأبو حسين منصور.
وقال مرة في كلمته ان “حماس تتمسك بوقف العدوان وإغاثة قطاع غزة وإنجاز عملية تبادل للأسرى”، مشيرا الى ان “الاحتلال الإسرائيلي سيفشل وينهزم”، مجددا تقدير حركة حماس للتضحيات الكبيرة التي قدمها أهلنا في قطاع غزة وصمودهم الذي له أبلغ الأثر في فشل العدوان”.
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