مسؤول قسم النقابات والعمال في منطقة جبل عامل الثانية جال على عدد من معاصر الزيتون في منطقة النبطية

جال مسؤول قسم النقابات والعمال في منطقة جبل عامل الثانية ربيع نور الدين، على رأس وفد نقابي، على عدد من معاصر الزيتون في منطقة النبطية، والتقى اصحاب المعاصر والعاملين فيها وبعض مزارعي الزيتون.
وتحدث الوفد مع اصحاب المعاصر والمزارعين، مطلعا على نتاج الموسم والعقبات التي تواجه المعاصر والمزارعين معا. وتبادلوا الافكار التي يمكن العمل عليها لتطوير وتنمية هذا القطاع المهم في الجنوب بالشراكة مع الجهات المعنية، وبالأخص مؤسسة “جهاد البناء” وكتلة “الوفاء للمقاومة” لتذليل بعض المعوقات القانونية لترخيص بعض المعاصر.
ونوه الوفد ب “شجاعة وجسارة المزارعين في الاصرار على جني مواسهم، متحدين الاعتداءات الاسرائيلية، فأهل جبل عامل على مر تاريخهم تحدوا آلة القتل الصهيونية بصدورهم، فلم يغادروا ارضهم واصروا على زرعها واحيائها بأقصى الظروف، وقد رووها بدمائهم قبل الماء”.
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