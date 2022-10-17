مسار المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد مدار بحث بين بوشكيان ووزير التجارة الخارجية الفرنسية

زار وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان مقرّ وزارة الخارجية الفرنسية الكي دورسيه ظهر اليوم، حيث التقى الوزير المكلّف بشؤون التجارة الخارجية الفرنسية وبشؤون الفرنسيين المقيمين خارج فرنسا اوليفييه بيشت، في حضور السفير اللبناني في باريس رامي عدوان والمدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون.
أكّد الوزيران على التمسّك بالعلاقات التاريخية بين لبنان وفرنسا، وبين الشعبين اللبناني والفرنسي، وعلى العمل الدائم لتطويرها وتقويتها.
شكر بوشكيان الوزير بيشت على المبادرات الفرنسية الداعمة للبنان ووقوف فرنسا واوروبا الى جانب لبنان في أحلك الظروف.
وقال:” كما تستضيف فرنسا آلاف العائلات اللبنانية، ويشارك اللبنانيون بدور أساسي وبنّاء في الحياة السياسية والاقتصادية الفرنسية، كذلك يفعل الفرنسيون في لبنان، فضلاً عن المؤسسات الاستشفائية والجامعية والتربوية الفرنسية التي شكّلت ركناً اساساً في النهضة اللبنانية.”
وتمنّى بوشكيان اقامة استثمارات مشتركة بين رجال أعمال لبنانيين وفرنسيين في القطاع الصناعي في لبنان، تؤسّس لصناعات تكامليّة تكنولوجية وتصديريّة.
تناول الحديث أيضاً الخطوات اللازم اتخاذها على المدى القصير في شأن التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي تمهيداً لوضع خطة وزارة الصناعة الانقاذية قيد التنفيذ في مرحلة لاحقة.
ثم أولم الوزير الفرنسي على شرف بوشكيان في حضور عدوان وجدعون ومسؤولين في وزارتي الخارجية والاقتصاد الفرنسيّتين.
وتبادلا الهدايا التذكارية. وكانت هدية بوشكيان عبارة عن منتجات غذائية “صُتع في لبنان” تمثّل الشركات اللبنانية المشاركة في معرض SIAL الذي تمّ افتتاحه السبت الماضي في باريس.
وجّه بوشكيان دهوة الى الوزير الفرنسي لزيارة لبنان.
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