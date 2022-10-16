مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض: بايدن “ليس لديه أي نية” للقاء ولي العهد السعودي في قمة مجموعة العشرين

أعلن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان اليوم أن الرئيس الأميركي جو بايدن “ليس لديه أي نية” للقاء ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان خلال قمة مجموعة العشرين المقررة الشهر المقبل في إندونيسيا.
وردّ ساليفان عبر محطة “سي إن إن” على سؤال بشأن تدهور العلاقات بين الرياض وواشنطن لافتا إلى أن “الرئيس قال إنه سيعيد تقويم علاقاتنا مع السعودية لأنها وقفت إلى جانب روسيا ضد مصالح الشعب الأميركي”، بعد قرار تحالف أوبك بلاس خفض حصص إنتاج النفط والذي يصب في صالح موسكو.
وأضاف: “بُنيت هذه العلاقات مدى عقود بدعم من الحزبين” الديموقراطي والجمهوري، و”لذلك لن يتحرك الرئيس بتسرّع”.
وأوضح مستشار بايدن أن من بين الاحتمالات المطروحة في إطار إعادة تقويم العلاقات مع الرياض “تغييرات في مقاربتنا للمساعدات العسكرية للسعودية”.
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