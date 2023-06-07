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مستشار الرئيس عون يكشف للـ OTV محضر وخفايا الزيارة الى سوريا
نبض بيروت
|
الأربعاء 07 حزيران 2023
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مستشار الرئيس عون يكشف للـ OTV محضر وخفايا الزيارة الى سوريا

نبض بيروت مع الوزير السابق د.بيار رفول

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