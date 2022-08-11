مستشفى الزهراء: نؤكد أن عملية الفرار التي حصلت هي موضع متابعة من القوى الأمنية

توضيحاً لما يتم تداوله عبر العديد من وسائل الاعلام المرئية والمكتوبة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي عن احداث حصلت في مستشفى الزهراء على خلفية فرار أحد الموقوفين.
فإن المستشفى تؤكد أن عملية الفرار التي حصلت إنما هي موضع متابعة من القوى الأمنية بعهدة القضاء المختص ولا صحة على الاطلاق لكل التأويلات التي رافقت تغطية الخبر المذكور ولا سيما لجهة حصول استقالات في المستشفى.
إن المستشفى تطلب من كافة وسائل الاعلام على اختلاف أنواعها توخي الدقة واستقاء المعلومات من مصدرها الصحيح وتصر على نشر هذا البيان انطلاقاً من حق الرد المكرس قانوناً.
إن المستشفى تعتبر كل ما يطالها ما هو الا محاولات يائسة وبائسة لثنيها عن مسيرة التقدم التي تشهدها على كل المستويات الطبية والبحثية والأكاديمية والإدارية.
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