مسلح قتل ثلاثة أشخاص في مركز للتسوق في كوبنهاغن

نقلت وكالة “رويترز” عن شرطة الدانمرك إن ثلاثة أشخاص قُتلوا وأصيب عدد آخر في إطلاق نار بمركز للتسوق في كوبنهاغن، وأنها ألقت القبض على رجل دانمركي يبلغ من العمر 22 عاما واتهمته بالقتل.
وقالت رئيسة وزراء الدنمرك مته فريدريكسن في بيان في وقت متأخر من يوم أمس، “تعرضت الدانمرك لهجوم عنيف مساء الأحد. لقي أشخاص عدة حتفهم. وأصيب عدد أكبر. عائلات بريئة كانت تتسوق أو تتناول الطعام. أطفال وشبان”.
وأضافت “تبدلت أحوال عاصمتنا الجميلة والآمنة للغاية في جزء من الثانية.. أريد أن أشجع الدانمركيين على التكاتف سويا ودعم بعضهم بعضا في هذا الوقت العصيب”.
وألقت الشرطة القبض على المشتبه به في الساعة 5:48 مساء بالتوقيت المحلي (1548 بتوقيت جرينتش) وكان يحمل بندقية ومتفجرات. وكانت الشرطة قد بدأت عملية بحث واسعة النطاق في كل أنحاء البلاد بحثا عن وجود شركاء للمهاجم.
وقال كبير مفتشي الشرطة سورين توماسن للصحافيين إن الجاني قتل ثلاثة أشخاص هم رجل في الأربعينيات وشاب وفتاة. وأضاف أن أشخاص أصيبوا في الواقعة منهم ثلاثة في حالة حرجة.
وأضاف أن التحقيق لم يشر حتى الآن إلى وجود دافع عنصري أو غيره لكن الأمر قد يتغير.
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