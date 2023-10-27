مسيرات طالبية فلسطينية غدا في كل المخيمات تضامنا مع غزة الصمود

البداوي – اكدت القوى الطالبية الفلسطينية في مخيم البداوي في الشمال في بيان، انه “بعد انكشاف تحيز الغرب والعدو الأميركي صاحب مشروع الحيادية للعدو الصهيوني المجرم الغاشم، ومحاولة سلخ الطلاب والمعلمين وعموم موظفي الأونروا عن قضيتهم فلسطين، لا بد لنا أن نؤكد المؤكد وهو انحيازنا المطلق والصريح الواضح الذي لا لبس فيه إلى قضيتنا وشعبنا ومقاومتنا وفلسطيننا”.
واعلنت “العمل على إحياء المناسبات الوطنية في مدارس الاونروا، وذلك في ذكرى وعد بلفور 2 تشرين الثاني 1917، ذكرى قرار تقسيم فلسطين الباطل 181 الصادر بتاريخ 29 تشرين الثاني 1947، يوم الشهيد الفلسطيني، 7 كانون الاول 1965، يوم الأرض الفلسطينية 30 آذار 1976، وفي ذكرى نكبة فلسطين 15 أيار 1948، كما سنعمل على إعادة حصة تاريخ وجغرافيا فلسطين إلى مناهج مدارسنا بالتنسيق مع لجنة العمل الفلسطيني المشترك والتي تضم مختلف القوى الفلسطينية الفاعلة في لبنان. وأمام ما نراه من مجازر يومية وأهوال يندى لها جبين الحر صاحب النخوة والضمير، نستكمل برنامج تحركات القوى الطالبية الميدانية في كل لبنان. وعليه تنظم القوى الطلابية غدا السبت مسيرات طالبية حاشدة في كل مخيمات لبنان تضامنا مع اهلنا في غزة الصمود. وتنطلق المسيرات بترتيب ميداني للقوى الطلابية، تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا وتجوب شوارع المخيمات. والمدارس خارج المخيمات تقوم بعد الفرصة الطلابية بنشاطاتها الداخلية ثم الانصراف والمدارس بعد الظهر تلتزم بنصف الدوام وتقيم نشاطات وطنية داخلية ثم الانصراف”.
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