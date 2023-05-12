مصادر تؤكد أن كريستيانو وجورجينا قد ينفصلان!

ردت والدة لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو على الأنباء المتداولة مؤخراً حول توتر العلاقة بينه وبين صديقته عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز.
ونفت والدة كريستيانو رونالدو انفصال نجلها عن جورجينا رودريغيز وذلك بعد أن تداولت وسائل إعلام برتغالية أن رونالدو سئم من شريكته وربما يحدث الانفصال قريباً.
وسارعت جورجينا رودريغيز للنفي بشكل غير مباشر عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستغرام قائلة إن “الشائعة يؤلفها الحاقد ثم ينشرها الحاسد، في حين يصدقها الغبي”.
وبعد أيام حرص رونالدو، صاحب الـ 38 عاماً على نشر صورة عبر فيها عن حبه لشريكته عبر حسابه الشخصي على تطبيق إنستغرام.
ووصفت دولوريس أفيرو، والدة رونالدو ، حديث بعض وسائل الإعلام عن مشاكل ابنها مع شريكته بـ”الأكاذيب”، متابعة: “كل ذلك أكاذيب، كل زوجان يتجادلان مع بعضهما بعضا، لكن ما كتبته (الصحافة) كذب”.
شائعات انفصال جورجينا ورونالدو
وعن ما تردد بشأن انفصال جورجينا رودريغيز عن كرستيانو فكانت صحف إسبانية ذكرت أن هناك أنباء تفيد بانفصال الثنائي على خلفية مشاهدتهما يتجادلان قبل صعودهما للطائرة، وكتبت الصحف في تقاريرها أن نجم كرة القدم البرتغالي سئم صديقته وأن الثنائي في طريقهما للانفصال.
وكشف الصحفي البرتغالي نوإيتشي داستريليس في برنامجه ليلة النجوم أن رونالدو وجورجينا قد ينفصلان خاصة أن سلوك لاعب كرة القدم البرتغالي يظهر أن حياته الشخصية ليست في لحظة سعادة حالياً وأنه كلما ابتعد عن والدته يكون أقل حدة.
Source: ليالينا
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