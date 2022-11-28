مصادر مقرّبة من “الحزب” للـOTV: اللقاء مع الكتائب حصل… وداغر ينفي

أكد مصدر مقرب من “الحزب” للـOTV ان اللقاء بين سيرج داغر عن الكتائب والحاج محمد الخنسا حصل قبل حوالي 10 أيام وبطلب من داغر. وأضاف ان اللقاء استمر ساعتين قدّم خلاله أمين عام الكتائب وثيقة حوار وتم البحث في الحوار بين الطرفين وكان تبادل للآراء في أكثر من ملف من بينها الملف الرئاسي من دون دخول في التفاصيل.
وأوضح المصدر أن “هذا اللقاء بين الكتائب والحزب ليس الأول إذ ان لقاء جمع النائبين سامي الجميل وعلي فياض قبل سنتين تقريباً، كما ان لجنة بين الطرفين كانت تجتمع سابقاً قبل تجميدها بعد قرار الجميل بالتصعيد في وجه الحزب”.
أما امين عام حزب الكتائب سيرج داغر نفى هذا الامر للـOTV قائلا: “لم يطلب حزب الكتائب اجتماعاً مع “الحزب” وانا لم التقِ بنائب من “الحزب” كما ليس هناك حوار معه ولم يحصل نقاش في الاستحقاق الرئاسي”. وأضاف: “لا نشعر ان لدى “الحزب” الرغبة بحوار جدي قد يصل الى نتيجة وموقف الكتائب من الاستحقاق الرئاسي ومن كل الملفات المطروحة معروف”.
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